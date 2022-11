BERUFENET startet neu

Das Portal BERUFENET der Bundesagentur für Arbeit startet neu! BERUFENET unterstützt schon seit vielen Jahren Jugendliche und junge Erwachsene bei der Suche nach dem richtigen Beruf.

Jetzt hat die Bundesagentur für Arbeit in Schwandorf mitgeteilt, dass das Portal noch weiter ausgebaut und verbessert wird. Eine weiterentwickelte Suchfunktion ermöglicht es nun, noch einfacher an die verschiedenen Infos der Berufe zu kommen, wie etwa Anforderungsprofil, Verdienst- oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Also liebe Jugendliche: Ein Blick ins BERUFENET lohnt sich!