Freilaufender Hund verletzt Dreijährige

Ein freilaufender Hund hat Samstagnachmittag in Hof eine Dreijährige verletzt.

Das Mädchen war mit ihrem Vater zu Fuß in der Oberkotzer Straße stadtauswärts unterwegs. Auf einem Fußweg, parallel zur B15, an einer kleinen Brücke kam plötzlich ein freilaufender Hund auf die beiden zugelaufen und sprang die Dreijährige an. Das Tier biss das Kind ins Gesicht und verletzte es an Wange, Lippe und Nase. Dem Vater gelang es den Hund zu verscheuchen.

Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Tier soll es sich um einen etwa 75 Zentimeter hohen Mischling mit langem schwarzem Fell gehandelt haben. Hinweise zu Halter oder Hund nimmt die Polizei Hof entgegen.