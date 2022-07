Freistaat Bayern unterstützt den U.S. Army Standort Grafenwöhr

Der Freistaat Bayern unterstützt den Ausbau des U.S. Army Standortes Grafenwöhr. Alleine beim ersten Teilprojekt des Ausbaus geht es um ein Gesamtvolumen von 650 Millionen Euro für zehn Jahre.

Bei seinem Besuch des Standortes Grafenwöhr am Freitag lobte Bauminister Christian Bernreiter die deutsch-amerikanische Partnerschaft. Der Ausbau des Standorts Grafenwöhr ist ein wichtiger Faktor für die Bauwirtschaft in der ganzen Region, so Bernreiter. Im Bauamt Amberg-Sulzbach wurde das Personal verstärkt, um flexibel auf die Anforderungen des US-Militärs reagieren zu können.