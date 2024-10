Für kranke Freundin: Colin Farrell läuft Marathon in Dublin

Schauspieler Colin Farrell läuft beim Marathon in der irischen Hauptstadt mit und unterstützt eine Freundin, die an einer seltenen Erkrankung leidet.

© Damien Storan/PA Wire/dpa

Schauspieler Colin Farrell ist beim Marathon in der irischen Hauptstadt Dublin mitgelaufen. Der 48-jährige Ire unterstützte damit eine Spendenaktion für eine Freundin, die an einer seltenen Hautkrankheit leidet. Emma Fogarty sei einer der außergewöhnlichsten Menschen, die er jemals getroffen habe, sagte der Schauspieler («The Penguin», «The Banshees of Inisherin») kürzlich dem Rundfunksender RTÉ.

Fogarty leidet an Epidermolysis bullosa, auch Schmetterlingskrankheit genannt. Dabei ist der Zusammenhalt der Hautschichten geschwächt. Schon kleinste Verletzungen, Reibungen oder Druck führen zu Blasen und offenen Wunden.

Bei einem gemeinsamen Auftritt in «The Late Late Show» sprachen die beiden über den geplanten Marathon. Emmas Humor, ihr Wesen, ihre Freundlichkeit und ihre Lebensfreude seien erstaunlich, sagte Farrell. Mit der Spendenaktion haben sie bisher rund 700.000 Euro für eine Hilfsorganisation für Betroffene gesammelt.

Mit dem Marathon wollten sie auch Fogartys 40. Geburtstag feiern – ein Meilenstein, von dem sie der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge nicht glaubte, dass sie ihn erreichen würde. Farrell wollte Fogarty die letzten vier Kilometer im Rollstuhl schieben. (dpa)