Füracker übergibt Förderbescheide für Schulen

Mit gut einer Milliarde Euro unterstützt der Freistaat Bayern dieses Jahr seine Kommunen bei wichtigen Investitionen, vor allem Schulen und Kindertageseinrichtungen. Auch die Oberpfälzer Schulen wurden dabei berücksichtigt.

Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker übergab gestern an den Landrat des Landkreises Amberg-Sulzbach Richard Reisinger zwei Förderbescheide mit insgesamt 2,1 Millionen Euro für die Walter-Höllerer-Realschule in Sulzbach-Rosenberg. An Andreas Meier, Landrat des Landkreises Neustadt an der Waldnaab, überreichte Füracker ebenfalls zwei Förderbescheide mit 1,6 Millionen Euro für das Gymnasium in Neustadt an der Waldnaab. Jens Meyer, Oberbürgermeister der Stadt Weiden erhielt von Bayerns Finanzminister einen Förderbescheid von insgesamt fünf Millionen Euro, mit dem die Pestalozzi-Mittelschule generalsaniert und erweitert werden kann.