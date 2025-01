Schwerer Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Hof. Beim Abbiegen in eine Straße erfasste ein 18-jähriger KIA-Fahrer eine kreuzende Fußgängerin. Die Frau stürzte mit dem Kopf auf den Asphalt.

Der Unfallverursacher leistete sofort erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Das Unfallopfer musste mit erheblichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hofer Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.