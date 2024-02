Gefährliches Lösungsmittel verletzt Mitarbeiter

Zu einem Großeinsatz kam es am Freitagmorgen in einem metallverarbeitenden Betrieb in Maxhütte-Haidhof. Aus einer Maschine trat ein gefährlicher Stoff aus, der einen Arbeiter leicht verletzte.

Wie die Polizei Burglengenfeld mitteilte, wurde gegen 10 Uhr ein Gefahrgutaustritt in der Ohmstraße gemeldet. Bei dem ausgetretenen Stoff handelt es sich vermutlich um Tetrachlorethen (PER), ein Lösungsmittel, das gesundheitsschädlich ist. Ein Arbeiter, der mit dem Stoff in Kontakt kam, erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt waren rund 124 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ursache für den Austritt ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei betonte, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestand. Die Ohmstraße wurde für den Verkehr gesperrt.