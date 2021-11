Gefällter Baum verletzt Fußgänger

Ein gefällter Baum hat am Dienstag in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel einen Passanten verletzt.

Ein 52-Jähriger fällte einen Baum am Rand seines Grundstücks. Er fiel allerdings in die falsche Richtung und damit quer auf eine Straße und auf einen Rad- und Fußweg. Dort war gerade eine Gruppe Fußgänger unterwegs. Ein 42-Jähriger wurde von Ästen des fallenden Baumes am Kopf getroffen. Der Mann kam mit einer Kopfplatzwunde und diversen Schürfwunden ins Krankenhaus. Der Baumfäller kassiert nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.