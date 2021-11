Geisterfahrerin auf der A93 unterwegs

Eine Geisterfahrerin ist Montagfrüh auf der A93 bei Schwandorf unterwegs gewesen. Zeugen meldeten die Frau zwischen den Anschlussstellen Schwandorf Nord und Schwandorf Süd.

Auf dem Parkplatz Hirtlohe Ost wendete sie und fuhr wieder in richtiger Richtung weiter. An der Anschlussstelle Schwandorf Mitte wurde sie allerdings von einer Polizeistreife angehalten. Die Dame wurde anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer von der Geisterfahrerin gefährdet wurde oder Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich bei der Autobahnpolizei Schwandorf melden.