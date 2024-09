Geldregen am Freitagabend auf der B22 bei Altenstadt an der Waldnaab.

Ein Autofahrer staunte nicht schlecht, als ihm, aus dem vor ihm fahrenden Fiat, plötzlich eine Geldbörse und flatternde Geldscheine entgegen kamen. Der 23-Jährige hielt an und versuchte, Scheine und Geldbeutel am Straßenrand aufzusammeln. Er übergab das Ganze an die Neustädter Polizei. Eine Verlustanzeige liegt noch nicht vor.