Bereits zum achten Mal hat sich die Aktionsgruppe „Gesundes Altern in der Oberpfalz“ getroffen. Diesmal stand das Treffen in Nabburg im Landkreis Schwandorf unter dem Motto „Wer die Welt bewegen will, sollte erst sich selbst bewegen!“

Bei dem Treffen konnten sich die Mitglieder über viele Ideen zur Förderung älterer Menschen in schwierigen Lebenslagen austauschen und das Netzwerk erweitern. Möchten Sie sich auch aktiv für ältere Menschen in der Oberpfalz einsetzen? Dann melden Sie sich bitte bei Kathrin Steinbeißer Email: steinbeisser@lzg-bayern.de