Wer noch einen Last-Minute-Christbaum braucht, kann sich am Freitag 23.11.2022 auf dem Christkindlmarkt in Weiden einen mitnehmen.

Da der Christkindlmarkt am Freitag sein Ende findet, werden die Bäume, die der Dekoration dienten verschenkt. Es gibt circa 50 kostenlose Christbäume, die am Freitag von 7 bis 11 Uhr abgeholt werden können. Bei Interesse einfach beim Amt für öffentliche Ordnung in Weiden unter der Telefonnummer 0961/81-3208 melden.