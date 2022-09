Das Telekommunikationsunternehmen LEONET aus dem Landkreis Regen baut sein Glasfasernetz im Landkreis Schwandorf weiter aus. Im aktuellen Fall betrifft dies die Stadt Nittenau.

Rund 2.900 Haushalte und Gewerbetreibende in über 1.600 Gebäuden könnten davon profitieren. Am 15.September gibt es dazu eine Informationsveranstaltung für alle in der Regentalhalle. Los geht’s um 19 Uhr.