Trockener Sommer: Schwandorf verbaut Bodenfeuchtigkeitssensoren

Die vergangenen trockenen und heißen Sommermonate hat die Stadt Schwandorf zum Anlass genommen und in einer ersten Aufbauphase Bodenfeuchtigkeitssensoren verbaut. Diese Sensoren messen die Bodenfeuchtigkeit und geben den Zustand des Bodens via Datenübertragung an die mobilen Geräte der Stadtgärtnerei weiter. Schwandorfs Oberbürgermeister Andreas Feller wird heute (12.09.) um 13 Uhr das neue System offiziell einführen. In einem nächsten Schritt sollen für die Herbst- und Wintermonate auch Glatteissensoren etabliert werden.