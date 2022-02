Vandalismus im Ortsteil Pirkensee in Maxhütte-Haidhof.

Dort stellte am Donnerstag der Kirchenpfleger der Kirchengemeinde u.a. Verschmutzungen an der Treppe der Sakristei und an der Außenfassade des Gotteshauses fest. Eine unbekannte Person hatte mit schwarzer Sprühfarbe Schmierereien, mit zum Teil politisch motiviertem Hintergrund, angebracht. Die Kripo Amberg ermittelt. Hinweise zu dem Fall bitte an die Polizeiinspektion Burglengenfeld.