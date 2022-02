2.000 BayernWLAN-HOTSPOT im selbstfahrenden Bus

In Kelheim ist am Samstag der 2.000ste BayernWLAN-HOTSPOT in einem selbstfahrenden Bus freigeschaltet worden.

Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker nahm die Freischaltung zusammen mit Landrat Martin Neumeyer und dem ersten Bürgermeister Christian Schweiger vor. Mit Nutzerzahlen von bis zu 10 Millionen pro Monat bayernweit sind unsere BayernWLAN-Hotspots ein Erfolgsprojekt, freut sich Füracker. Insgesamt haben wir schon über 30.000 Hotspots im Freistaat und bauen das Netz auch künftig weiter aus, so Füracker weiter.

