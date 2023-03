GPS-Diebstahlserie geht weiter

Die GPS-Diebstahlsserie von John Deere-Fahrzeugen geht weiter. Drei neue Fälle wurden nun angezeigt.

In Schwarzenfeld im Landkreis Schwandorf entwendeten Unbekannte von einem Traktor das verbaute GPS-Gerät mit Empfänger und Werkzeug. Auf einem Bauernhof in Tännesberg im Landkreis Neustadt verschwand ein Traktor-GPS-Empfänger und auch in Eschenbach wurde so ein Gerät geklaut. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Landwirten empfehlen die Ermittler, GPS-Geräte mit Gravuren zu kennzeichnen oder mit eigenen Ortungssystemen aufzurüsten.