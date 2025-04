Unbekannte holen Traktor in Kronstetten ohne Bezahlung ab – Polizei bittet um Hinweise

In Kronstetten ist es in den vergangenen Tagen zu einem dreisten Betrugsfall gekommen: Zwei bislang unbekannte Männer mit osteuropäischem Erscheinungsbild erkundigten sich in der Wohngegend bei Anwohnern gezielt nach gebrauchten Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Maschinen, um diese angeblich erwerben zu wollen.

Ein 48-jähriger Mann aus Schwandorf ging auf das Angebot ein und zeigte den beiden Männern zwei ältere Traktoren, die er verkaufen wollte. Die Beteiligten einigten sich darauf, dass die Männer zunächst einen der Traktoren mitnehmen und später mit einem zweiten Transport zurückkehren würden, um auch das zweite Fahrzeug abzuholen – bezahlt werden sollten beide Maschinen dann gemeinsam.

Wie die Polizei mitteilt, luden die beiden Männer den ersten Traktor auf einen Autotransporter mit ausländischer Zulassung und fuhren davon – zur Bezahlung kam es jedoch nie. Der Kontakt brach unmittelbar ab, und von den Tätern fehlt seither jede Spur.

Der Wert des entwendeten Traktors liegt nach Angaben des Besitzers bei rund 2.500 Euro. Die Polizei Schwandorf hat Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise – insbesondere zu dem von den Tätern benutzten Autotransporter mit ausländischem Kennzeichen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Männern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwandorf zu melden.