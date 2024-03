Grafenwöhr: Fettbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Fettbrand in einer Küche in Grafenwöhr sorgte am Samstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz.

Ein 33-jähriger Mann hatte Öl in einer Pfanne erhitzt, das plötzlich Feuer fing und die Dunstabzugshaube entzündete. Der Mann schaffte es, das Feuer zu löschen, bevor die Feuerwehr eintraf, erlitt jedoch Brandverletzungen an Armen und Händen. Er wurde zusammen mit seinem zweijährigen Sohn sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht. In der Küche entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

An dem Einsatz waren Feuerwehren aus Gmünd, Grafenwöhr, Hütten, Dießfurt und Eschenbach i.d.OPf. beteiligt, ebenso wie mehrere Rettungswagen und eine Notärztin.