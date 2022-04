Unbekannte haben die Fassade eines Museums in der Bayreuther Innenstadt beschädigt. Die Täter besprühten in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen das „Haus Wahnfried“ in der Richard-Wagner-Straße mit linksmotivierten Äußerungen.

An den Hauswänden entstand durch das rote Graffiti ein Sachschaden von zirka 3.000 Euro. Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.