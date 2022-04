Der Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur am Murner See im Landkreis Schwandorf startet am Karsamstag in die neue Saison. Bis Ende Oktober sind damit auch wieder die beliebten Spielteiche der Anlage geöffnet.

Anders als im letzten Jahr gibt es derzeit keine besonderen Regelungen oder Einschränkungen, die bei einem Besuch berücksichtigt werden müssen. Wer den Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur noch nicht kennt: Er liegt in der Nähe des Wackersdorfer Ortsteils Rauberweiherhaus direkt am Rundweg des Murner Sees. Die Freizeitanlange verfügt über Kiosk, Sanitäranlagen und Umkleiden sowie kostenlose Parkplätze für PKW und Busse.