Großbrand in Hemau – Feuerwehr muss erneut anrücken

Am Freitagmorgen brannte in Mötzing im Kreis Regensburg ein Carport. Ein …

Carport durch Feuer beschädigt Am Freitagmorgen brannte in Mötzing im Kreis Regensburg ein Carport. Ein …

Carport durch Feuer beschädigt Am Freitagmorgen brannte in Mötzing im Kreis Regensburg ein Carport. Ein …

CANVA/Ramasuri