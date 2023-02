Große Ausbildungsmesse in Auerbach

Auch in diesem Jahr gibt es die Ausbildungsmesse „Future.gram“ in der Helmut-Ott-Halle in Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Nachdem die Erstauflage im Mai 2022 ein Erfolg war, wird am 9. und 10. Februar nachgelegt. Das Aussteller-Angebot ist mit knapp 50 Unternehmen aus der Region vielfältig. Die Schülerinnen und Schüler können sich mit den verschiedensten Berufsbranchen auseinandersetzen und in Erfahrung bringen, welche Ausbildungsstelle zu ihnen passt. Die Messe findet an Schultagen, Donnerstag, 9. Februar, von 8.30 bis 16.30 Uhr und Freitag, 10. Februar, von 8.30 bis 13 Uhr statt. So kann der Besuch der Messe in den Schulunterricht integriert werden.

Das Besondere ist, dass der Veranstalter einen kostenlosen Busshuttle für Schulen anbietet. Allerdings nur solange die Kapazitäten reichen. Schnell anmelden lohnt sich also! Schüler können im Vorfeld über das Online-Portal www.futuregram-messe.de feste Gesprächstermine mit Personalverantwortlichen auf der Messe buchen. Die Anmeldung für den Busshuttle und Informationen für Aussteller sind dort ebenfalls zu finden. Natürlich ist ein spontaner Besuch von Privatpersonen und Schulklassen auch möglich. Der Eintritt ist frei.