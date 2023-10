Ein Häcksler ist am Montag Mittag nahe Loifling im Landkreis Cham in Brand geraten. Die Einsatzkräfte mussten eine rund 300 Meter lange Wasserleitung zur Erntemaschine am Waldrand legen.

Durch das rasche Eingreifen konnten die Flammen, die bereits auf den Wald übergegriffen hatten, schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Häcksler jedoch brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Brandursache war wohl ein technischer Defekt. Verletzt wurde laut Polizei niemand.