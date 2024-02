Haftbefehle gegen mutmaßliche Vergewaltiger aufgehoben

Am 25. Januar soll es in Regensburg in der Nähe des Ernst-Reuter-Platzes zu einem Sexualdelikt gekommen sein. Eine 29-jährige Frau soll von zwei Männern vergewaltigt worden sein. Zwei Tatverdächtige konnten ermittelt werden, sie kamen einen Tag später in U-Haft.

Am Montag hob der Ermittlungsrichter die Haftbefehle auf mangels dringendem Tatverdacht. Die beiden Männer gaben an, dass die Handlungen im Einvernehmen mit der 29-Jährigen stattgefunden hätten. Aber auch die Auswertung weiterer Beweismittel, v.a. die Sichtung der Videoaufzeichnungen am Bahnhof führten zu dieser Entscheidung. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln aber weiter zu den Tatumständen.