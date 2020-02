Handtaschendieb erbeutet 1.000 Euro

Dieser Einkauf hat sich nicht gelohnt. Eine 55-Jährige erledigt am gestrigen Samstag ihre Einkäufe im Alex-Center in Regensburg. Circa 10 Minuten später fiel der Frau auf, dass sie ihre Handtasche am Einkaufwagen hängend vergessen hatte.

Sie eilte zurück, aber ein Unbekannter hatte bereits die Gelegenheit genutzt und die Tasche gestohlen. Wenige Stunden später wurde die Handtasche von einem ehrlichen Finder an die 55-Jährige zurückgegeben. Allerdings fehlten 1.000 Euro Bargeld sowie der Personalausweis der Frau. Die Polizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.