Rentnerin wird Opfer von Telefonbetrügern

Eine 68-Jährige aus Münchberg ist Opfer von Telefonbetrügern geworden. Ein Anrufer erklärte der Rentnerin, sie habe bei einem Gewinnspiel 40.000 Euro gewonnen. Allerdings müsste sie eine Bearbeitungsgebühr von 900 Euro bezahlen, um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen.

Die Bezahlung sollte über ein spezielles System per Wertkarten mit Zugangscodes erfolgen. Kurze Zeit später meldete sich der unbekannte Anrufer erneut und erhielt von der Rentnerin 800 Euro per Zugangscodes. Seitdem gab es keinen Kontakt mehr. Der versprochene Gewinn wurde natürlich nicht ausgezahlt. Auch eine 78-jährige Schwandorferin erhielt am Freitag einen ähnlichen Anruf. Sie war sich jedoch sicher, nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen zu haben und verständigte die Polizei.