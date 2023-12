Handtaschendiebe zweimal erfolgreich

Am Mittwoch haben sich Diebe in Sulzbach-Rosenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach an den Handtaschen von Supermarkt-Kundinnen zu schaffen gemacht und den Damen den Geldbeutel gestohlen.

Im ersten Fall, der sich gegen 13.10 Uhr in einem Ladengeschäft in der Karolinenstraße zutrug, fiel den Tätern die Geldbörse einer 48-jährigen Ambergerin in die Hände. Neben einem Bargeldbetrag in Höhe von etwa 100 Euro erbeuteten die Diebe hier auch persönliche Dokumente. Mit mehreren entwendeten Bankkarten versuchten die Täter kurze Zeit später, an einem Geldautomaten in der Innenstadt einen Bargeldbetrag in Höhe von 1000 Euro abzuheben, jedoch ohne Erfolg.

Vom zweiten Diebstahl, der sich kurz darauf in einem Supermarkt in der Krötenseestraße zutrug, war eine 34-jährige Herzogstädterin betroffen. Sie hatte ihre Handtasche über den Einkaufswagen gehängt. Als sie diesen kurzzeitig aus den Augen ließ, schnappten die Unbekannten nach dem Portemonnaie. Der Entwendungsschaden in Höhe von etwa 40 Euro hält sich glücklicherweise in überschaubaren Grenzen.

Im ersten Fall fiel der Geschädigten ein etwa 50 bis 60 Jahre altes Pärchen auf, das sich auffällig verhielt. Ob diese Personen als Täter in Frage kommen und ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die örtliche Polizeiinspektion unter Tel. 09661 / 87440 entgegen.