Handwerker stürzt von Gerüst und wird schwer verletzt

Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch auf der Autobahn 8 in …

Motorradfahrer verunglückt auf A8 tödlich Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch auf der Autobahn 8 in …

Motorradfahrer verunglückt auf A8 tödlich Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwoch auf der Autobahn 8 in …

Symbolfoto: Paula, pexels.com