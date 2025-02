Harrison Ford sieht rot: «Captain America: Brave New World»

Im vergangenen Jahr ging es im Marvel Cinematic Universe (MCU) verhältnismäßig ruhig zu. Mit «Captain America: Brave New World» geht die sogenannte Phase 5 des Comic-Helden-Franchise weiter. Im vierten «Captain America»-Film spielt Anthony Mackie erstmals die Titelrolle. Die Geschichte schließt an die Ereignisse der TV-Serie «The Falcon And The Winter Soldier» an, an deren Ende Sam Wilson (Mackie) alias Falcon den ikonischen Schild übernommen hat.

Nachdem der streitbare Thaddeus «Thunderbolt» Ross (Harrison Ford) zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, will er die Avengers mit Hilfe von Captain America wieder vereinen. Doch es kommt anders. Wilson gerät inmitten eines internationalen Zwischenfalls, in der sein Freund Isaiah Bradley (Carl Lumbly) als Hauptverdächtiger gilt. Bei dem Versuch, eine Verschwörung aufzudecken, trifft er unter anderem auf den Red Hulk. (dpa)