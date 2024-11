Haus in Ursensollen abgebrannt

Am Montagnachmittag hat es in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach …

Kümmersbruck: Heißes Öl entzündete sich Am Montagnachmittag hat es in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach …

Kümmersbruck: Heißes Öl entzündete sich Am Montagnachmittag hat es in Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach …

Eine 13-Jährige hat am Sonntag einen Hausbrand in Schnaittenbach im Kreis …

13-Jährige verhindert Hausbrand in Schnaittenbach Eine 13-Jährige hat am Sonntag einen Hausbrand in Schnaittenbach im Kreis …

13-Jährige verhindert Hausbrand in Schnaittenbach Eine 13-Jährige hat am Sonntag einen Hausbrand in Schnaittenbach im Kreis …

© Foto: PI Sulzbach-Rosenberg Am Samstagnachmittag geriet in …

Kiste Bier gerade noch aus brennendem Pkw gerettet © Foto: PI Sulzbach-Rosenberg Am Samstagnachmittag geriet in …

Kiste Bier gerade noch aus brennendem Pkw gerettet © Foto: PI Sulzbach-Rosenberg Am Samstagnachmittag geriet in …

In Neukirchen bei Sulzbach Rosenberg hat es gestern gebrannt. In der …

Kühlschrank löst Brand auf Balkon aus In Neukirchen bei Sulzbach Rosenberg hat es gestern gebrannt. In der …

Kühlschrank löst Brand auf Balkon aus In Neukirchen bei Sulzbach Rosenberg hat es gestern gebrannt. In der …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de