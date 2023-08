Haushaltsbefragung im Amberg-Sulzbacher Land

Ein Autofahrer ist am Montagvormittag in Auerbach im Kreis Amberg-Sulzbach von …

Autofahrer mit fast 4 Promille gestoppt Ein Autofahrer ist am Montagvormittag in Auerbach im Kreis Amberg-Sulzbach von …

Autofahrer mit fast 4 Promille gestoppt Ein Autofahrer ist am Montagvormittag in Auerbach im Kreis Amberg-Sulzbach von …

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte eine Zeitungsausträgerin am späten …

„Fundvögel“ an der Bushaltestelle Eine ungewöhnliche Entdeckung machte eine Zeitungsausträgerin am späten …

„Fundvögel“ an der Bushaltestelle Eine ungewöhnliche Entdeckung machte eine Zeitungsausträgerin am späten …

Motorradfahrer stürzt in gefährlicher Kurve Ein junger Motorradfahrer aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach hat sich bei einem …

Motorradfahrer stürzt in gefährlicher Kurve Ein junger Motorradfahrer aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach hat sich bei einem …

Symbolfoto: Mark Youso, pexels.com