Neue Brücke über den Rheinbach

Seit Mitte März laufen die Bauarbeiten auf der Kreisstraße AS 39 in Etzelwang. Der Landkreis Amberg-Sulzbach und die Gemeinde investieren hier rund eine Million Euro in den Neubau der Reinbachbrücke bei Kirchenreinbach.

Die alte Brücke, gebaut Ende der 60er Jahre, entsprach nicht mehr den heutigen Verkehrsanforderungen. Eine Sanierung wäre aufwändig und teuer geworden, deshalb fiel die Entscheidung für einen Ersatzneubau. In Kirchenreinbach sieht es gut aus. Läuft alles weiter nach Plan, kann die neue Brücke im November für den Verkehr freigegeben werden.