Heidi Klum plant Halloween-Kostüm aus anderer Welt

Als Wurm, Alien oder Pfau – Heidi Klums ausgefallene Halloween-Kostüme sind Jahr für Jahr ein Hingucker. Für das diesjährige Kostüm verrät sie vorab ein paar Details.

Für Halloween schmeißt sich Heidi Klum immer wieder aufwendig in Schale – dieses Jahr wird es ein Kostüm „aus einer anderen Welt, nicht von diesem Planeten“, sagte sie beim Bayerischen Fernsehpreis in München. Es sei jedoch noch nicht fertig, eine Anprobe sei für Montag geplant.

„Ich habe immer sehr große Ideen und das ist nicht immer einfach, das umzusetzen in die Realität“, erklärte Klum. „Ich versuche immer, ein Kostüm zu machen, das es noch nicht so gab.“ Wie schon im vergangenen Jahr ist auch wieder Ehemann Tom Kaulitz Teil des Kostüms. „Der muss da auch durch, aber der will da durch.“ An Halloween 2023 waren Klum und Kaulitz als Pfau und Ei verkleidet gewesen.

Beim Blauen Panther – TV & Streaming Award werden nach Angaben der Veranstalter 17 Trophäen verliehen, etwa im Bereich Fiktion für hervorragende Schauspielleistungen oder die beste Serie. Auch in den Kategorien Information und Journalismus oder Kultur und Bildung gibt es Preise in Form von Panthern aus Porzellan. (dpa/lby)