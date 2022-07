Heimatmobil in Neustadt unterwegs

Die Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz geht mit ihrem Heimatmobil heute bis Freitag im Landkreis Neustadt an der Waldnaab auf große Landkreistour! An verschiedenen Stationen kann nicht nur das Heimatmobil besichtigt werden.

Auch weitere spannende Aktionen wie ein Musizieren aus dem Oberpfälzer Volksmusikarchiv sowie Film- und Theatervorführungen sind geboten. Das innovative Heimatmobil ist ein multifunktionales Messefahrzeug und eine mobile Kulturplattform gleichermaßen. Es ist ausgestattet mit interaktiven Stationen, interessanten Ausstellungsstücken, Rednerpult, Musikanlage und Bühne.

An folgenden Stationen macht das Heimatmobil für Sie Halt:

18.07.: 11:00 Uhr Start der Tour am Stadtplatz Neustadt; am späteren Nachmittag & abends am Steinstadl Parkstein (Musizieren aus dem Oberpfälzer Volksmusikarchiv mit Franz Maier)

19.07.: abends in Floß vor dem Rathaus (Filmvorführung „Jüdisches Leben in der Oberpfalz“)

20.07.: 15:00-18:00 Uhr am Bockl-Radweg Pleystein (vielfältiges Programm) & abends in Eslarn (Thema Zoiglkultur)

21.07.: vormittags am Wochenmarkt Grafenwöhr & nachmittags am Stadtplatz Eschenbach

22.07.: 11:00-15:00 Uhr Naturbadeweiher Waldthurn

Den finalen Tourplan mit allen Uhrzeiten sowie nähere Infos zum Heimatmobil finden Sie unter heimatmobil.de. Dort können Interessierte auch eigene Sprachbeispiele für die regionale Sprachforschung einsprechen oder Fotos ihrer persönlichen Heimat-Objekte hochladen.