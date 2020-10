Help for homeless – 3.000 Euro für Obdachlosenhilfe

Der Musiker Jonas Falkenstein aus Amberg setzt sich mit seiner Kampagne „Help for Homeless“ für Obdachlose ein. Bisher sind schon 3.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Damit werden Obdachloseneinrichtungen in ganz Deutschland unterstützt, natürlich auch die Wärmestube seiner Heimatstadt Amberg. Zusammen mit Freunden hat der Musiker den Song „Wohin“ aufgenommen. Pro Download wird dabei Geld gesammelt.

Hier können sie den Song herunterladen und unterstützen: https://www.helpforhomeless.de/