OTH Amberg-Weiden: Projekt feiert 10-Jähriges

Das einzigartige Kooperationsprojekt „Innovative LernOrte“ der OTH Amberg-Weiden feiert 10-jähriges Jubiläum. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften legt die OTH Amberg-Weiden viel Wert auf das Lernen in der Praxis, weshalb diese Kooperation vor 10 Jahren ins Leben gerufen wurde.

Studierende besuchen Unternehmen, Klöster oder andere Einrichtungen und erarbeiten gemeinsame Projekte und vertiefen Studieninhalte in der Praxis. Ziel ist eine praxisorientiere Lehre, die auch für Vernetzung in der Region sorgt – und dieses Konzept geht auf. Immer mehr Innovative LernOrte kommen dazu und das Feedback der Partner, Lehrenden und Studierenden ist durchwegs positiv. Die nächsten Projekte sind bereits in Planung.