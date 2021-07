Heute noch offener Impftag in Schierling

Am Impfzentrum Schierling im Landkreis Regensburg gibt es heute von 8 bis 12 Uhr noch einen offenen Impftag.

Jeder Impfwillige ab 18 Jahren kann dabei eine Erstimpfung mit BioNTech/Pfizer erhalten. Ein Termin ist nicht nötig. Um die erwartete Nachfrage aber in etwa einschätzen und so besser planen zu können, bittet das Impfzentrum trotzdem um eine kurze Nachricht per Telefon an das Landkreis-Impfzentrum zur Teilnahme an diesem Impftag in Schierling.

Tel.: 0941 4009 444

E-Mail: impfung-landkreis@landratsamt-regensburg.de

Der Zweitimpftermin steht auch schon fest, das wäre dann der 7. August.