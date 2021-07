Schwerer Verkehrsunfall im Josephstal

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B22 im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sind heute in den frühen Morgenstunden vier Menschen verletzt worden, 2 davon schwer.

Die Verunfallten waren in einem BMW von Dießfurt in Richtung Gmünd unterwegs. An der Kreuzung zum Josephstal fuhr der Fahrer aus bisher ungeklärten Gründen geradeaus ins Gehölz weiter. Das Auto prallte gegen einen Baum und blieb schließlich zwischen mehreren weiteren Bäumen stecken. Alle vier Insassen konnten das Auto selbständig verlassen, mussten aber zur Behandlung ihrer Verletzungen in die Kliniken nach Weiden bzw. Kemnath gebracht werden. Beim Fahrer wurde außerdem eine Blutentnahme aufgrund vermuteter Alkoholisierung angeordnet. Da der Unfallwagen zwischen den Bäumen steckte, mussten die Einsatzkräfte zur Bergung unter anderem auch eine Motorsäge einsetzen.