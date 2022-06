Heute soll in Regensburg eine 250 kg Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden.

Aus diesem Grund wurde um das Fundgebiet ein Sicherheitsradius von 500 Metern festgelegt und es werden ab 10 Uhr circa 1 200 Menschen evakuiert. Als Betreuungsstelle für die Evakuierten ist die Donau-Arena seit 8 Uhr geöffnet. Die amerikanische 250 kg Bombe war am Samstagnachmittag bei Grabungsarbeiten in der Riegergasse in Regensburg gefunden worden.