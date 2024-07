Hitzealarm in Bayern: Waldbrandgefahr nimmt stark zu

Die Temperaturen steigen weiter, die Waldbrandgefahr spitzt sich zu. In einer Region wird es besonders warm.

Eine Hitzewelle kommt auf die Menschen in Bayern zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor hohen Temperaturen – und einer steigenden Gefahr für Waldbrände. Die Temperaturen in Bayern werden der Prognose zufolge in den kommenden Tagen voraussichtlich noch weiter steigen und verbreitet Werte von über 30 Grad erreichen. Lokal seien sogar Spitzenwerte von bis zu 35 Grad möglich, so etwa am Mittwoch in Unterfranken.

Wie aus dem Waldbrandindex des DWD hervorgeht, sind aufgrund der hohen Temperaturen in weiten Teilen Bayerns die Bedingungen für die Entstehung von Waldbränden ideal. Die Kombination aus Hitze und fehlender Feuchtigkeit führt dazu, dass die Vegetation schnell austrocknet und leicht entflammbar wird.

Der DWD forderte die Bevölkerung auf, äußerste Vorsicht walten zu lassen und offenes Feuer zu vermeiden. Auch das Rauchen in Wald und Flur ist strengstens untersagt. Zudem sollten Spaziergänger und Wanderer die ausgeschilderten Wege nicht verlassen. (dpa/lby)

Das Wetter für die Oberpfalz