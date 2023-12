Hochwassersteg in Amberg errichtet

Aufgrund der angespannten Hochwasserlage an der Vils wurde am Heiligabend in Amberg in der Schiffgasse ein Hochwassersteg errichtet. Die Stadt Amberg dankt dem THW Amberg für die schnelle und fachgerechte Hilfe und bittet die Bewohner, das Gebiet zwischen der Basilika St. Martin und der Zeughausstraße weitläufig zu meiden und Ruhe zu bewahren.