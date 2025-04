Auf dem Gelände einer Kranvermietung in Hof in Oberfranken ist am Donnerstag ein Mobilkran umgestürzt.

Das schwere Fahrzeug kam beim Wechseln des Kranseils aus dem Gleichgewicht und kippte trotz der ausgefahrenen Seitenstützen nach vorne um. Der ausgefahrene Kranausleger prallte dabei auf einige Container.

Ein Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte im unteren siebenstelligen Bereich liegen. Ursache für das Unglück ist wahrscheinlich ein technischer Defekt.