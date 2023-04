Hof: Streit bei Familienfeier läuft aus dem Ruder

In Hof hat ein Mann es mit dem österlichen Frieden nicht ganz so genau genommen. Dort lief eine Familienfeier am Ostersonntag etwas aus dem Ruder.

Grund war laut Polizeibericht das Auftauchen eines ungebetenen Gastes. Einer der Feiernden fühlte sich wohl aufgrund alter Zwistigkeiten dermaßen gestört von dem Besucher, dass er noch im Treppenhaus auf den Neuankömmling losging und ihn die Treppe hinunterschubste.

Möglicherweise soll der 23-Jährige zuvor auch noch ein Messer an sich genommen und den Ankömmling beleidigt und bedroht haben. Das jedoch konnte noch nicht eindeutig nachgewiesen werden. Der ungebetene Gast erlitt durch die Attacke des jungen Mannes eine Platzwunde sowie ein Hämatom am Hinterkopf. Der 23-jährige Angreifer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.