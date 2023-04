Mehrere Polizeieinsätze im Marktredwitzer Nachtleben am Karsamstag

Die Nachtszene in Marktredwitz hält offenbar nicht allzu viel vom österlichen Frieden. In der Nacht auf Ostersonntag musste die Polizei mehrmals ausrücken.

Nicht nur, dass in drei Etablissements verbotenerweise Geldspielgeräte in Betrieb waren, wofür die Wirte jetzt Bußgeldverfahren zu erwarten haben. In einer Disko geriet ein 32-Jähriger mit einer Thekenkraft in Streit, zog sie schließlich sogar an den Haaren und beleidigte sie. Auch ein 21-Jähriger benahm sich daneben und wurde schließlich auf die Polizeidienststelle gebracht, wo ein Bekannter den stark alkoholisierten jungen Mann später abholte. Ein ebenfalls alkoholisierter 20-Jähriger musste ebenfalls aus der Disko entfernt werden, da er sich aggressiv verhielt.