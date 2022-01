Hof: Wohnhaus in Flammen

Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Freitagmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Schwarzenbach, im Landkreis Hof, ausgebrochen.

Ein Mann konnte sich aus dem Gebäude retten und musste leicht verletzt in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Der geschätzte Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.