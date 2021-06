Die Waldbrandgefahr ist derzeit in der Oberpfalz groß. Deshalb hat die Regierung der Oberpfalz wieder Luftbeobachtungen angeordnet.

Am Mittwoch starten die Flugzeuge vom Flugplatz Schmidgaden im Landkreis Schwandorf. Sie sind von 13 bis 14 Uhr und von 18 bis 19 Uhr in der Luft. Wird dabei ein Brand gesichtet, wird per Funk die Feuerwehr alarmiert und die Einsatzkräfte werden zur Brandstelle gelotst.