Hohenwarth: Weiteres Schaufenster beschädigt

Wie bereits berichtet, ist am frühen Sonntagmorgen eine Schaufensterscheibe am Feuerwehrhaus in Hohenwarth im Kreis Cham beschossen worden.

Die 11 Millimeter Stahlkugel durchdrang nur die äußere Scheibe des doppelt verglasten Fensters. Im Raum dahinter schlief zu der Zeit eine Jugendgruppe der Feuerwehr. Jetzt kommt eine weitere Fensterscheibe hinzu. Und zwar die des ehemaligen Krämerladens. Sie ist am Samstagnachmittag durchschossen worden.

Die Stahlkugel wurde vermutlich aus einer Steinschleuder abgefeuert. Die Polizei Bad Kötzting bittet um Zeugenhinweise.