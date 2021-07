Die Polizei in Sulzbach-Rosenberg war am Donnerstag Hühnerdieben auf der Spur. Aus einem Hühnerstall in Poppenricht im Landkreis Amberg-Sulzbach war eine Legehenne verschwunden. Mit dem Tier unter dem Arm stahlen sich die Diebe davon.

Blöd nur, dass ein aufmerksamer Nachbar den fiesen Klau mit dem Handy fotografiert hatte. Die Täterfotos landeten kurz darauf in einer Nachbarschaftschatgruppe. Am Freitag dann die Wende. Ein Busfahrer erinnerte sich daran, einen der beiden abgelichteten Männer transportiert zu haben und verständigte die Polizei.

Kurze Zeit später wurden ein 20-Jähriger und sein 17-jähriger Komplize samt Henne geschnappt. Das Federvieh kam wieder zu seiner Besitzerin. Die beiden jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls.