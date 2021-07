Wander- und Radlpass für AS und NM

Der neue Wander- und Radlpass für die Landkreise Amberg-Sulzbach und Neumarkt liegt aus. Darin finden sich Ausflugsziele in den Regionen Naturpark Hirschwald, Sulzbacher Bergland und Regionalpark Quellenreich.

Für Ihre Pause in einem der teilnehmenden Cafés oder Biergärten bekommen Sie dann einen Stempel und haben die Chance auf verschiedene Gutscheine. Die neuen Radl- und Wanderpässe liegen in den Gemeinden, Gasthöfen und Cafés aus. Bis 15. November haben Sie jetzt Zeit Stempel zu sammeln.

Teilnehmer/innen aus den Landkreisen Amberg und Neumarkt können wählen, ob sie mit einem halben Pass (mind. 8 Stempel) oder mit einem ganzen Pass (alle 16 Stempel) teilnehmen. Gäste, die nicht in den teilnehmenden Landkreisen wohnen, können mit einem Gästepass (mind. 5 Stempel) die Landkreise erkunden und am Gewinnspiel teilnehmen.

Diese Gastro-Betriebe nehmen teil: Land-gut-Hotel Forsthof in Kastl, Hammermühle in Hohenburg, Gasthaus Michl in Oberleinsiedel (Ursensollen), Casino Wirtshaus in Amberg, Café Autentico in Amberg, Sperber Bräu Sulzbach-Rosenberg, Café Maulwerk in Schwend, Dorfcafé Hans Brunner in Etzlwang, Gasthaus Michl in Illschwang, Gasthof Zum Alten Fritz in Haunritz (Weigendorf), Landgasthof Meier in Hiltzhofen, Gasthof Blomenhof in Neumarkt, Gasthof Am Schloß in Pilsach, Zur Post in Velburg, Kaffeeösterei Basilius in Parsberg, Gasthaus Brauner Hirsch in Alfeld (wer über den Tellerrand der Oberpfalz hinausradeln oder wandern möchte).